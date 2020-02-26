В Алтайском крае впервые пройдет финал Кубка России по зимнему триатлону

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:22:36+03:00

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С 3 по 5 апреля в алтайском селе Тягун пройдет финал Кубка России по зимнему триатлону. Спортсмены соберутся в горнолыжном комплексе.

Зимний триатлон - зрелищное мультиспортивное мероприятие. Включает в себя непрерывное и последовательное прохождение трех этапов: бег, езда на горном велосипеде и лыжная гонка.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, в рамках финала Кубка России по зимнему триатлону также пройдут чемпионат и первенство Алтайского края по зимнему триатлону, соревнования любителей в индивидуальном и эстафетном зачете и детский забег.

Для всех гостей спортивного праздника подготовят культурную программу. А мастерство участников будет оценивать опытная судейская бригада, во главе с судьей МК Владимиром Мусиенко (г. Красноярск) и техническим делегатом ФТР- судьей МК Андреем Гудаловым (г. Москва).

Организаторы ожидают приезд свыше 100 спортсменов из более чем 15 регионов страны, в их числе представители мировой элиты зимнего триатлона: Павел Андреев, Павел Якимов, Юлия Сурикова, Дарья Рогозина, Алексей Силин и другие. Впервые в истории российского триатлона на старт выйдет участник в категории 85+ лет — Борис Кириллов (г. Москва).

Призовой фонд:

Мужчины (элита): 1 место - 16 000 руб., 2 место - 14 000 руб., 3 место - 10 000 руб.

Мужчины, женщины (любители): 1 место - 3 000 руб., 2 место - 2 000 руб., 3 место - 1 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU