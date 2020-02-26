Главный спасатель России прилетел готовить Бийск к паводку

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:00:15+03:00

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В Алтайский край прилетел Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев. Он вместе с Виктором Томенко работает в Бийске, обсуждая подготовку к паводку.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, губернатор поблагодарил главного спасателя России за внимание к ситуации в крае. Он отметил, что подготовка выстроена и в достаточной степени отлажена.

Во время совещания больше всего внимания было уделено прогнозу развития паводковой обстановки в Бийске и Бийском районе. Руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер отметил, что с учётом выпавших с 22 по 24 февраля сильных осадков в бассейне реки Бия и в среднем и нижнем течении реки Катунь сформировались снегозапасы в два и более раза превышающие нормы на текущую дату, причем как по объему, так и по содержанию воды в снежном покрове.

- Накопление снегозапасов может продолжиться ещё на протяжении нескольких недель. В период снеготаяния будет формироваться обильный склоновый сток, который резко увеличит приток в водные объекты. С учётом ряда факторов первая волна паводка может стать сложной, - пояснил Александр Люцигер.

С учетом прогнозов регион готовится к паводку в Бийске и Бийском районе, выполняется комплекс мероприятий, направленных на смягчение возможных последствий паводка. О проводимой работе главу МЧС и Губернатора проинформировали глава города Бийска Александр Студеникин и глава Бийского района Владимир Трухин.

ИСТОЧНИК KP.RU