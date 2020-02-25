2020-02-25T15:25:09+03:00
Общество

Сотрудники МЧС предупредили жителей Алтайского края об ухудшении погоды

В регионе снова ожидается снег и сильный ветер
Юлия ЕВГРАФОВА
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Метель на АлтаеМетель на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские спасатели предупреждают жителей региона об ухудшении погоды в ближайшие дни. Также они уверяют, что готовы к ликвидации возможных негативных последствий непогоды и оказании необходимой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Днем 27 и ночью 28 февраля ожидается усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, снег, мокрый снег, по югу с дождем, местами сильные осадки, метели, гололёдные явления (налипание мокрого снега, гололед). На дорогах временами сильная гололедица, - предупреждают в ведомстве.

Поэтому жителей региона просят быть предельно внимательными, не находится под шаткими конструкциями, рекламными щитами и при сильном ветре не укрываться от непогоды под деревьями. А также в период снегопада по возможности отказаться от дальних поездок.

Все подразделения МЧС готовы устранять последствия ухудшения погоды, если это понадобится. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб и объектов жизнеобеспечения и экономики. Специалисты держат ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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