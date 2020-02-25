В Барнауле на «Скамье желаний» расцвели розы

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:40:10+03:00

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Барнаульцев порадовал новый арт-объект возле «Скамьи желаний» на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого. Там расцвели розы, и полюбоваться на них можно с 25 февраля по 1 марта.

Многие горожане уже успели сфотографироваться возле арт-объекта и выложить снимки в свои соцсети. Барнаульцы восхищались красотой цветов и гадали, к чему они были установлены. Оказалось, что это новая пиар-акция телеканала ТНТ. Она посвящена выходу очередного сезона проекта «Холостяк».

- Вопреки любым прогнозам с 25 февраля по 1 марта «Скамья желаний» в городе Барнауле будет пестреть яркими красками и дышать весенней романтикой. Все желающие смогут не только убедиться в этом лично, но и запечатлеть розы на арт-объекте в своих социальных сетях.Не менее романтично начать весну вместе с шоу «Холостяк» на ТНТ. Седьмой сезон обещает быть самым необычным за всю историю проекта, ведь впервые за долгое время главным героем шоу будет человек, чья профессия абсолютно не связана с шоу-бизнесом – стоматолог, доктор Антон Криворотов, - рассказывают представители телеканала ТНТ в Барнауле.

В этом сезоне за сердце холостяка поборются 25 участниц. Среди них есть и известные девушки: актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко. Съемки шоу проходили в Португалии. Премьера сезона состоится на 1 марта в 20-30 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU