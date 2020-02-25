В Барнауле наторговали на ярмарках почти на 8 млн рублей за четыре часа
В минувшие выходные в краевой столице впервые в этом году прошли продовольственные ярмарки. На них алтайские фермеры продали товара почти на 8 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.
Предприниматели из районов и городов Алтайского края на продовольственных ярмарках по заниженным ценам продают свои товары. У них можно купить колбасные изделия, рыбу, мясо, сыр, яйца, муку, овощи и многое другое.
В прошедшие выходные в Барнауле на первой в этом году продовольственной ярмарке закупилось достаточно много людей. За четыре часа работы, местные производители в общей сложности на всех площадках наторговали на 7,8 млн рублей.
Очередная продовольственная ярмарка пройдет в районах Барнаула уже на этой неделе, 29 февраля. Площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:
- Центральный район -с.Лебяжье, ул.Центральная, 65 а; микрорайон Затон, ул.Водников,11.
- Ленинский район - пр-кт Космонавтов, 59;
- Октябрьский район - ул.Г. Титова, 9;
- Индустриальный район - микрорайон Новосиликатный, ул.Новосибирская,16в;
ИСТОЧНИК KP.RU