2020-02-25T08:50:05+03:00
Общество

В Барнауле наторговали на ярмарках почти на 8 млн рублей за четыре часа

Это была первая продовольственная ярмарка в этом году
Юлия ЕВГРАФОВА
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Продовольственная ярмаркаПродовольственная ярмаркаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В минувшие выходные в краевой столице впервые в этом году прошли продовольственные ярмарки. На них алтайские фермеры продали товара почти на 8 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Предприниматели из районов и городов Алтайского края на продовольственных ярмарках по заниженным ценам продают свои товары. У них можно купить колбасные изделия, рыбу, мясо, сыр, яйца, муку, овощи и многое другое.

В прошедшие выходные в Барнауле на первой в этом году продовольственной ярмарке закупилось достаточно много людей. За четыре часа работы, местные производители в общей сложности на всех площадках наторговали на 7,8 млн рублей.

Очередная продовольственная ярмарка пройдет в районах Барнаула уже на этой неделе, 29 февраля. Площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

- Центральный район -с.Лебяжье, ул.Центральная, 65 а; микрорайон Затон, ул.Водников,11.

- Ленинский район - пр-кт Космонавтов, 59;

- Октябрьский район - ул.Г. Титова, 9;

- Индустриальный район - микрорайон Новосиликатный, ул.Новосибирская,16в;

ИСТОЧНИК KP.RU

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