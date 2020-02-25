В Барнауле столкнулись три авто и машина «скорой»
В центре Барнаула утром 25 февраля произошло массовое ДТП. В результате столкновения машины «скорой помощи» с тремя легковыми авто пострадал один человек.
Авария случилась в 8-43 часов на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического. Там столкнулись четыре машины.
- На перекрестке столкнулись автомобиль «скорой помощи» под управлением мужчины 1975 года, Nissan Avenir под управлением мужчины 1958 года рождения, автомобиль Suzuki, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения и Nissan AD. Им управлял водитель 1988 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Барнаула.
В результате столкновения медицинская помощь понадобилась водителю Nissan Avenir. Его медики госпитализировали в городскую больницу №1. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено в обычном режиме.
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