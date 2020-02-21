Алтайские спасатели предупреждают о непогоде и других опасностях зимы

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:02:37+03:00

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В Алтайском крае уже в эти выходные снова ожидается непогода. Как сообщили синоптики, в южных районах ожидается мокрый снег и гололёдные явления.

Как поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, тонкий слой льда на городских улицах и на загородных дорогах - причина большинства травм. А причиной около 40% всех ДТП является неосторожность водителей в условиях гололеда и снегопада.

Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют держать низкую скорость и быть исключительно осторожными.

- Старайтесь обходить и объезжать все места с наклонной поверхностью. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу, - отмечают спасатели.

Также напоминаем о других опасностях – на зданиях можно наблюдать ледяные «карнизы», что может таить угрозу для проходящих мимо людей или оставленного близко к зданию транспорта. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU