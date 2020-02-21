На Алтае 82-летняя пенсионерка страдает из-за дырявой крыши

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:33:24+03:00

В управляющей компании сказали, что не могут решить проблему, пока не растает снег

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Пенсионерка из Барнаула Валентина Волкова уже несколько дней борется со стихией. 82-летняя женщина буквально «ловит» воду с потолка. Прохудившаяся крыша терроризирует пенсионерку и не дает ей отдохнуть ни минуты. А в УК сказали, что не могут решить проблему, пока не растает снег.

Как сообщает ГТРК «Алтай» Валентине Волковой придется ждать весны. Проблема появилась в четырехэтажке № 10 с плоской кровлей из рубероида. Еще 7 февраля вода полилась с потолка в квартире на верхнем этаже. А пенсионерке приходится только и делать, что менять тазы и кастрюли, и выливать из них воду.

Несколько домов в Научном городке, в том числе и этот, в прошлом месяце перешли под управление муниципальной УК «ДЕЗ-1».

«Они только в январе перешли к нам, я сейчас что могу сделать? Ничего не могу сделать. Только что могу снег оттуда скидывать и все. Конечно, будем стараться, чтобы там не допускать затопления. Каждый день мы туда ездим, убираем. Убрали, на следующий день 20 см нападало. Несколько лет не производился ремонт, вот и все, вот такая причина. Мягкая кровля никогда не ремонтировалась. Там идешь по кровле, она вся дышит, водой наполнена. Там спасет только капремонт», - пояснил руководитель «ДЕЗ-1» Анатолий Суворов.

В итоге стало понятно, что капитальный ремонт «светит» жителям проблемного дома только весной.

ИСТОЧНИК KP.RU