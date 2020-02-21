Барнаульский приют «Ласка» отпразднует свое «совершеннолетие»

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:07:51+03:00

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Приют в субботу, 22 февраля отмечает свое «совершеннолетие» и приглашает всех желающих. В Алтайском краевом детском экологическом центре (ул. Парковая, 7) можно будет повеселиться.

Как сообщили в «Ласке», с 11.00 до 15.00 на празднике организованы «покатушки» в собачьей упряжке с хаски и дворняжками, кормление животных в экоцентре, прогулка по уникальной оранжерее, концерт и выступление дрессированных собак а также пофотографироваться с питомцами.

Вход для всех бесплатный, но если вы хотите сделать подарок четвероногим, вы можете оставить пожертвование.

С лета 2016 года «Ласка» отлавливает, стерилизует и заботится о беспризорных собаках. За время существования приюта работники спасли и пристроили более 30 тысяч бездомных кошек и собак.

Напомним, общественную организацию «Приют для бездомных собак и кошек «Ласка» зарегистрировали 18 февраля 2002 года. Изначально организация не имела помещения для приюта, но животные временно отправлялись на «передержку» добровольцам. С 2010 года приют обрел свое помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU