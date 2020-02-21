2020-02-21T08:33:27+03:00
Общество

Алтайские мужчины все еще зарабатывают больше женщин

Данные приводит Алтайкрайстат
БОРЗОВ Денис
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Алтайские мужчиныАлтайские мужчиныФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайкрайстат подготовил «праздничную» (к 23 февраля) информацию о мужчинах и женщинах региона.

Всего представителей сильного пола в Алтайском крае на 1 января 2019 года немногим больше миллиона 1,07 млн (46,2% от общей численности населения). Из них 600 тысяч горожан, а 477 тысяч жителей сел и деревень.

По предварительным данным обследования рабочей силы в экономике Алтайского края, в прошлом году работало 553 тыс. мужчин.

При этом уточняется, что на 100 занятых мужчин приходится 94 работающих женщины. Традиционно «мужскими» видами экономической деятельности являются добыча полезных ископаемых, где доля работников мужчин - 91,0%, строительство (88,3%), водоснабжение (82,5%), обеспечение электроэнергией (78,4%), транспорт (75,6%), обрабатывающие производства (66,8%), сельское хозяйство (65,4%).

Неизменным остается и тот факт, что мужчины по-прежнему зарабатывают больше женщин. По данным октября прошлого года, зарплата сильного пола – 33,2 тыс. рублей, женщин – 26,7 тыс. рублей (октябрь 2017 г. – 26945 рублей и 20141 рублей соответственно).

Мужчины-руководители получают (октябрь 2019 года) 57,7 тыс. рублей. Их доля в общем количестве работающих мужчин в крае остается небольшой - 8,2%.

- В целом можно отметить, что залогом высокой оплаты труда мужчин является высшее образование (42808 рублей). У работающих мужчин, имеющих среднее профессиональное образование, оплата труда на 12 тыс. рублей меньше (30492 рубля), - подытожил Алтайкрайстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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