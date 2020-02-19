Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:44:20+03:00

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Жители Камня-на-Оби устроили дискуссию о местном спорте в Инстаграме губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Несколько человек обратились к нему с просьбой решить проблему с бесплатным местом для тренировок футболистов.

Как сообщили игроки, в Камне есть только один подходящий зал в единственной спортшколе, но заниматься там бесплатно им не дают.

– У нас в стране идёт популяризация спорта, а на деле его просто убивают, я сейчас конкретно про Камень-на-Оби. Полным абсурдом для меня является, когда все эти руководители прямым текстом говорят игрокам сборной города, чтобы мы им платили деньги за тренировки в зале, который вечером стоит пустой! – возмутился @bratcev_anton.

Глава района, Евгения Гордиенко, на это ответила, что тренировочный процесс в школе идет с 8.00 и до 20.00. А после в спортзале «могут заниматься иные организации и общественные объединения на условиях, предусмотренных в договоре аренды».

Также она добавила, что спортсменам предоставили бесплатно зал для краевого турнира по мини-футболу среди любительских команд в ноябре 2019 года и новогоднего турнира – в декабре. Для участия в рубцовской Олимпиаде футболистам купили мяч для зимнего футбола, новую спортивную форму. Но, как сказала глава,«по непонятным причинам команда не пожелала принять участие».

В краевом минспорте добавили, что изначально администрация района и команда договорились об участии в рубцовской Олимпиаде, для тренировок подготовили поле, но игроки не стали участвовать, пишет Толк.

Спортсмены ответили: «Виктор Петрович должен разобраться, мы будем надеяться. А то, что вы написали – это только написано. А все подтверждается на деле».

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ИСТОЧНИК KP.RU