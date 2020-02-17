В Барнаул на День города прилетят «Стрижи»

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:17:01+03:00

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На День города в Барнаул прилетят «Стрижи». Об этом администрация краевой столицы договорилась с Министерством обороны РФ, сообщается в телеграм-канале «Ленина, 59».

«Стрижи» — это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Они уже были в Барнауле в 2015 году, на 285-й день рождения города. Тогда барнаульцы остались в восторге от мастерства летчиков и охотно делились фото и видео в соцсетях. На Речном вокзале, площади Баварина и Старом Базаре яблоку негде было упасть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/525710" frameborder="0"></iframe> Четыре МиГ-29 устроили шоу в небе над Барнаулом.Олег УКЛАДОВ

«Стрижи» сформировались 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU