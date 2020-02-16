В Барнауле полицейские поймали двух молодых народилерш

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:19:43+03:00

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В краевой столице полицейские поймали двух преступниц - наркораспространителей. За покушение на сбыт наркотиков задержаны 20-летние жительницы Барнаула и Рубцовска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции краевой столицы задержаны две девушки, подозреваемые в сбыте наркотических веществ. Как удалось выяснить, задержанные работали розничными закладчиками интернет-магазина и периодически делали закладки на территории города Барнаула.

У подозреваемых в ходе осмотра места происшествия были изъяты 45 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что это запрещенное наркотическое средство синтетического происхождения массой 47 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) и по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU