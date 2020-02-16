2020-02-16T12:59:15+03:00
Общество

Алтайская молодежь посоревнуется на чемпионате лучших туристических проектов

Лучшие инициативы рассмотрят в Российском государственном университете туризма и сервиса
БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае начался отбор лучших инициатив на ежегодном чемпионате молодежных проектов в сфере туризма. Отбирать работы участников и презентовать лучшие отраслевым специалистам будут в Российском государственном университете туризма и сервиса, рассказали в Алтайтурцентре.

Лучшие проекты на чемпионате в сфере туризма будут выбирать сразу в трех номинациях: реализованный или реализуемый практико-ориентированный проект, перспективный практико-ориентированный проект и научный проект в этой сфере. До 1 апреля студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования туристского профиля, а также авторы проектов в сфере туризма в возрасте до 35 лет могут подать заявку по электронной почте chempionatur@mail.ru.

Получить дополнительную информацию о чемпионате молодежных проектов можно по телефону +7-916-205-15-10 и на сайте Российского государственного университета туризма и сервиса. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, помощь в формировании и продвижении туристских бизнес-проектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Справка КП:

В 2019 году на Чемпионат молодежных проектов в сфере туризма заявили более 120 проектов от образовательных учреждений из разных регионов России. Для очного этапа конкурсная комиссия отобрала 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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