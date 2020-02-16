2020-02-16T09:27:28+03:00
Звезды

По «Культуре» покажут программу про Алтайский край

Передача выйдет в эфир в 16.20
БОРЗОВ Денис
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Фото: канал "Культура"Фото: канал "Культура"
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На федеральном канале выйдет передача про Алтайский край. В эфире она появится 16 февраля, в 16.20 по местному времени. Программа называется «Письма из провинции. Барнаул».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, расскажут о егере заказника «Лебединый» Владимире Никулинском. Он заботится о лебедях, которые прилетают зимовать на незамерзающее озеро Светлое с Крайнего Севера.

Еще один герой программы - потомок великого мореплавателя и первооткрывателя новых земель Витуса Беринга Марат Беринг. Несколько лет назад вместе со своими воспитанниками из кадетской школы он отправился по маршруту Великой Северной экспедиции, которой руководил его знаменитый предок. Уже пройдена первая часть маршрута, а завершится он на Камчатке и острове Беринга.

Также расскажут о Иерее Александре Побединском, прослужившем двадцать лет в спецназе. Он прошел сложный духовный путь и сейчас помогает заключенным найти дорогу к спасению. В программе также приняли участие единственная на Алтае женщина-кузнец Анна Билецкая и народный мастер Сергей Мозговой.

После выхода в эфир ее можно посмотреть на сайте телеканала «Культура»

ИСТОЧНИК KP.RU

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