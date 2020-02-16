Виктор Томенко: мы готовим гребной канал к международным соревнованиям

16 Февр. 2020 2020-02-16T06:14:27+03:00

Турнир такого масштаба пройдёт в Барнауле в 2021 году

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Губернатор обсудил с делегацией ICF и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) международные соревнования в Барнауле.

14 февраля члены делегации посетили гребной канал. Руд Хайселар отметил, что он впервые в жизни инспектировал водоем на снегоходе. Он подчеркнул, что остался доволен поездкой, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Канал и база канала подходят по всем требованиям, международным стандартам. Нравится, что аэропорт недалеко от города, что сам канал в городе», - поделился впечатлениями Руд Хайселар.

Виктор Томенко подчеркнул, что у региона есть опыт проведения международных соревнований.

«У нас есть спортивные учреждения, которые успешно работают и развивают греблю, занимаются подготовкой юных чемпионов и больших мастеров. Мы готовим гребной канал к международным соревнованиям, определенный путь еще предстоит пройти», - пояснил Виктор Томенко.

Напомним, в июне 2021 года на барнаульском гребном канале пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, так называемая гладкая гребля. Кроме того, ВФГБК направлены заявки на проведение в Барнауле чемпионата Европы (марафон) в 2023 году и чемпионата мира (марафон) в 2024 году по гребле на байдарках и каноэ.

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков отметил, что еще предстоит работа по обустройству территории канала и приобретению инвентаря.

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ИСТОЧНИК KP.RU