Налог для самозанятых жителей Алтайского края может появиться в 2020 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:23:54+03:00

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В июле 2020 года у самозанятых жителей Алтайского края появится возможность оформить налог на свою деятельность. Об этом сообщили на пресс-конференции в УФНС России по Алтайскому краю, передает Банкфакс. До этого эксперимент с оформлением самозанятых как налогоплательщиков успешно прошел в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. 1,5 тысячи граждан края уже оформляются в налоговых органах в других регионах. Хотя налоги поступают на ту территорию, где они работают. При этом самозанятые получают социальные гарантии и возможность брать кредиты. Чтобы подключиться к уплате налогов, нужно будет скачать специальное мобильное приложение и пройти необходимые процедуры в личном кабинете. Для физического лица начисляется налог 4%, для юридического – 6%. Приложение в конце месяца самостоятельно оформит документ, который направит в налоговые органы. Платить налоги можно онлайн, предварительно подключив эту услугу к банковской карте.

В Фонд соцстраха и Пенсионный фонд никаких отчислений выплачивать не нужно. Страховые взносы для определения пенсии можно отчислять по желанию. Воспользоваться этой услугой смогут люди, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU