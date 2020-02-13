2020-02-13T13:32:05+03:00
Общество

Жители подвала из Барнаула намерены вновь поехать на шоу к Гордону

Герои программы «Мужское и женское» ждали помощи от местной власти два года, но так и не дождались
Анна МОСКАЛЕНКО
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Жители подвала детского сада №261 "Истоки" на ул. Червонная, 8Жители подвала детского сада №261 "Истоки" на ул. Червонная, 8Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО
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В 2018 году трое барнаульцев приняли участие в программе Александра Гордона «Мужское и женское». Герои рассказали о том, что живут в подвальном помещении детского сада № 261 с 1980-ых годов.

По их словам, городские власти не просто не помогали улучшить условия проживания, но и намеревались их выселить. После эфира жителям пообещали, что этого не сделают, и спустя какое-то время чиновники решили предоставить им другое жилье. Героям программы Олегу Вершинину и его маме Татьяне Гаськовой хотели дать крохотную однушку. Однако они отказались - для взрослого мужчины и пожилой женщины это неприемлемый, меньший по площади вариант.

Спустя два года жильцы снова хотят отправиться на «Первый канал», так как дело не сдвинулось с мертвой точки, и чиновники не спешат на помощь. Но пятеро жителей подвального помещения все еще надеются, что им все-таки выделят новое, равноценное по площади жилье. А в этом им запретили даже содержание животных, хотя это, как они уверяют, единственное спасение от крыс, сообщает МК на Алтае.

Прежде чем попросить Гордона о новом эфире, жильцы отправили обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко:

«Федеральные телеканалы продолжают отслеживать нашу проблему и намерены посвятить ей новые передачи, и нам категорически не хотелось бы, чтобы вы оставались в неведении, а публичность истории негативно сказалась на репутации власти города и края».

Ответа от главы региона жители подвала пока получили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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