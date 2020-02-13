Эльвира Набиуллина ответила на вопрос алтайских журналистов об ипотеке

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:43:57+03:00

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина провела брифинг и ответила на вопросы СМИ. Среди прочих дистанционно был задан и вопрос алтайского издания "Политсибру". Он касался снижения ставок по ипотеке.

Неделю назад ЦБ снизил ключевую ставку до 6 процентов. Возможно, она может опуститься еще на фоне прогнозов об исторически низкой инфляции в два процента. Издание, в частности, интересовало, как снижение ставки скажется на ипотеке и потребительском кредитовании, можно ли рассчитывать на минимальные ставки в 2020 году.

- Ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, на наш взгляд, это еще не предел, и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, - ответила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, это расширяет возможности для кредитования как граждан, так и бизнеса.

Отметим, ключевая ставка определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка. Ее уровень напрямую влияет на процент по потребительским кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU