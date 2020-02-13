Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины после неверного диагноза

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:25:19+03:00

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В Новоалтайске по результатам доследственной проверки смерти женщины в местной больнице возбудили уголовное дело. 46-летняя Ольга Бердова скончалась накануне Нового года от острой сердечной недостаточности и тромбоза. Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Виновного будут искать среди врачей.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в январе 2020 года житель Новоалтайска Дмитрий Козлов обвинил в смерти своей жены «отсталую медицину» в городе. Сначала, по его словам, работники «скорой» не заподозрили ничего опасного в том, что у женщины сильно болит нога — они решили, что это остеохондроз. Затем специалисты частного медцентра также поставили ей блокаду и обезболивающее.

Когда состояние женщины ухудшилось, ее положили в больницу, направили на операцию. Но она скончалась в тот же день, 28 декабря.

Максимально по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей грозит до трех лет лишения свободы.

По делу назначили комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

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Дмитрий подчеркнул, что заметил «полное отсутствие понятия сострадания и врачебной этики у работников скорой». Им не предложили провести обследование в больнице, а диагноз, по мнению мужчины, поставили «на авось» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU