«Сказали, что хондроз, а оказался тромб». Житель Новоалтайска похоронил жену перед Новым годом

Житель Новоалтайска Дмитрий Козлов разослал по соцсетям «крик души» — у мужчины умерла жена накануне Нового года. Он винит врачей в том, что они поставили неправильный диагноз, из-за которого было упущено драгоценное время. По данному факту краевой Следком уже начал проверку.

Смерть под Новый год

Ольга Бердова из Новоалтайска скончалась вечером 28 декабря. Ей было 46 лет. Супруг умершей Дмитрий Козлов рассказал подробности случившегося только 6 января — когда немного оправился от похоронных дел. Он заявил, что решил предать ситуацию огласке потому, что хочет «предостеречь» жителей Новоалтайска насчет того, какая в городе «отсталая медицина»:

— Вечером 26 декабря у моей жены заболела нога. Вызываем «скорую», говорят: хондроз, мол, ничего страшного. Делают уколы обезболивающего и уезжают. Через два часа опять невыносимые боли, от которых у нее отнимается нога. Снова вызываем «скорую», нам говорят — защемление. И снова делают уколы обезболивающего и уезжают.

Дмитрий особо подчеркнул, что заметил «полное отсутствие понятия сострадания и врачебной этики у работников скорой». Им не предложили провести обследование в больнице, а диагноз, по мнению мужчины, поставили «на авось».

Выписки Ольги Бердовой. Фото: из личного архива Дмитрия Козлова

На следующий день Дмитрий вызвал жене специалистов из «Медицинского центра доктора Лембея». Они подтвердили предварительный диагноз: «Остеохондроз», поставили блокаду и обезболивающее. Но 28 декабря женщине стало хуже, после повторного вызова специалистов из медцентра и «скорой» ее госпитализировали в городскую больницу им. Литвиненко.

— В 18:00 жене начали делать операцию. Мне лично врач Лысенко сказала: «Не паникуйте, сейчас давление поднимем, и к вечеру ваша жена будет в палате!» А в 23 часа Ольга скончалась. Не от хондроза или защемления — от тромба в сосудах! — рассказал мужчина.

«Нас планомерно убивают»

Посмертный диагноз Ольги звучал так: «острая сердечная недостаточность, острый тромбоз брюшной аорты». Дмитрий уверен: если бы изначально женщину тщательно обследовали и поставили верный диагноз, ее можно было бы спасти. По мнению мужчины, он потерял жену «из-за некомпетентности врачей и обычного равнодушия»:

— До каких пор мы будем молчать о том, что нас планомерно убивают?! Хочу, чтоб люди знали, что нет у нас обещанных специалистов и профессионалов, никакой диагностики и обследований. Элементарная жажда обогащения за счет нас, жителей города, надеющихся на исцеление и помощь!

Городскую больницу им. Литвиненко мужчина и вовсе окрестил «семиэтажным моргом». По мнению Дмитрия, лучше сразу обращаться в краевую клиническую больницу, чем «обрекать себя на верную гибель в местных лазаретах».

— Я считаю, нужно что-то делать, принимать какие-то меры! Я все прекрасно понимаю, люди уходят, да, к этому нельзя быть готовым, у каждого своя судьба, своя жизнь… Но если ты обращаешься в медицинское учреждение, а специалисты не могут оказать помощь и поставить диагноз, что нас ждет дальше? Что? — вопрошает Дмитрий.

В комментариях мужчине выразили множество слов поддержки. Люди советуют идти в суд и требовать компенсации морального вреда. Также некая Христина Лембей, очевидно, имеющая отношение к частной клинике, где обследовали умершую, подчеркнула, что женщине рекомендовали пройти дополнительное обследование и подозревали «нарушение спинального кровообращения».

Как сообщили «КП»-Барнаул» в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, по обращению мужчины уже ведут доследственную проверку. Судмедэксперты проверят правильность действий работников «скорой», специалистов медцентра и врачей городской больницы. При наличии оснований возбудят уголовное дело.

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