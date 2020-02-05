2020-02-05T07:38:09+03:00
Общество

Прием заявок в летние лагеря начался в Барнауле

Многодетные семьи могут претендовать на большую компенсацию
Анна СЕМИНА
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Заявки в лагеря принимают с 1 февраляЗаявки в лагеря принимают с 1 февраляФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 февраля в Барнауле стартовала заявочная кампания на предоставление путевок в детские летние лагеря отдыха.

Как и прежде, часть затрат будет компенсирована из средств краевого бюджета. Подать заявку можно на Единой площадке регистрации путевок в лагеря Алтайского края до 1 июля. Согласно установленным правилам, в этом году предполагаются следующие меры поддержки:

- всем жителям Алтайского края, являющимся родителями (законными представителями) детей возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), при этом они должны обучаться на территории региона - 7000 рублей;

- многодетные семьи, отправляющие на отдых одновременно трех и более детей школьного возраста – на первых двух по 7000 рублей (на каждого), на третьего и каждого последующего ребенка - 16800 рублей.

- сотрудники КГУ могут претендовать на дополнительную компенсацию в 4900 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы - 4200 рублей (из городского бюджета).

После того как будет подана заявка, в течение 40 дней необходимо заключить договор с лагерем и оплатить родительскую часть ее стоимости. Если эти условия не будут выполнены – заявка аннулируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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