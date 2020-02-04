В Барнауле предложили построить новую трамвайную линию в центре города
В центре Барнаула предложили построить новую трамвайную линию. Это сделал сотрудник «Горэлектротранса» Александр Нестеренко. Мужчина считает, что это поможет значительно сократить время в пути барнаульцев, которые добираются в центр из новых районов.
По мнению Нестеренко, дополнительная трамвайная линия необходима вдоль проспекта Строителей от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармейского. Как посчитал специалист, длина перемычки составит 1 километр 748 метров.
- Ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках составит 8,8 метров, а при отсутствии опор в междупутье - 7 метров, - уточнили в сообществе «Барнаульский электротранспорт».
Для большей провозной способности Александр Нестеренко рекомендует использовать состав из двух трамваев. В итоге благодаря строительству перемычки время в дороге из новых микрорайонов (улиц Попова и Власихинской) до центра сократиться на 15-20 минут.
Все работы оценили в 140 млн. рублей. В паблике отмечают, что такую сумму администрация города может найти, если примет участие в конкурсе на получение финансирования из какой-либо федеральной программы.
Кстати, в сообществе также создали опрос, нужна ли Барнаулу новая трамвайная линия. В голосовании приняли участие около четырех тысяч человек. Причем больше 75% проголосовали «за».
ИСТОЧНИК KP.RU