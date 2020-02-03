2020-02-03T18:37:55+03:00
Происшествия

Житель Заринска попался на интимной переписке со школьницей

Ему грозит до трех лет тюрьмы
Анна СЕМИНА
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Мужчина общался с девочкой через телефонМужчина общался с девочкой через телефонФото: Анна СЕМИНА
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32-летнего жителя Заринска обвиняют в развратных действиях с несовершеннолетней.

Как установило следствие, в октябре прошлого года мужчина через социальные сети познакомился с девочкой, которой на тот момент еще даже не было 14 лет и начал с ней переписку на интимные темы.

Когда об этом стало известно правоохранительным органам, по данному факту возбудили уголовное дело. На стадии следствия житель Заринска свою вину полностью признал. Более того, как сообщают в региональном СУСКе, была собрана достаточная доказательная база.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором города обвинительным заключением, направлено в суд. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Так что если вина мужчины будет доказана, то он вполне может получить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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