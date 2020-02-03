Фонд Александра Прокопьева объявляет конкурс видеороликов

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:14:23+03:00

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Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и его Фонд социального содействия при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко объявляют медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается».

На конкурс принимаются видеоролики, в которых автор рассказывает о своем ветеране или труженике тыла.

- Расскажите о его участии в событиях военных лет, о боевых и трудовых подвигах. Если ваши ветераны войны или труженики тыла пережили войну, расскажите о том, как сложилась их мирная жизнь. Используйте все то, что бережно храните в семейном архиве: фотографии и документы, покажите письма с фронта, ордена и медали, - говорят организаторы конкурса.

Пример видеоролика.Автор: Бийское телевидение

Видеоролики могут быть сняты как на камеру, так и на телефон. С основными условиями конкурса и требованиями к работе можно ознакомиться на сайте Фонда.

Первый этап конкурса (это сбор работ) пройдет с 3 февраля по 15 марта, второй этап конкурса (определение финалистов) – с 16 по 22 марта, третий этап (оглашение результатов и вручение призов) - с 23 марта по 1 апреля.

Главный приз – поездка в Москву на празднование юбилейного Дня Победы, также в качестве призов определены ноутбук и смартфон.

Прием работ по электронной почте на адрес: fond_aprokopyev@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU