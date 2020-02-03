Футболистка забила 20 мячей за матч

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайская футболиста в матче первого круга АКАМФ чемпионата Алтайского края по мини-футболу среди женских команд забила сразу 20 мячей.

Это произошло в матче «Алтая» с «БГПК». Сама встреча завершилась со счетом 41:2. Это самый большой результат, за прошедший тур. Самым результативным игроком стала Софья Казанцева: на ее персональном счету 20 голов.

- Хотя на первую строчку в гонке бомбардиров ей запрыгнуть пока не удалось, - пишет «Алтайский футбол».

Источник информации также добавляет, что уступившая команда «БГПК» где-то даже с юмором приняла такой удар судьбы. Кстати, Казанцева смогла побить предыдущий женский рекорд в 17 мячей. Он принадлежал Маргарите Степановой. Для сравнения в мужском мини-футболе наилучший результат принадлежит Денису Луговскому - 22 гола.

Другие результаты:

"Алтай-2" Барнаул – "Энергия" Барнаул 8:1

"Сбербанк" Барнаул – "Целинник" Комсомольский 2:4

ИСТОЧНИК KP.RU