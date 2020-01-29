2020-01-29T05:04:03+03:00
Спорт

Алтайский биатлонист завоевал бронзу первенства мира в Швейцарии

Ранее он стал чемпионом Олимпийских юношеских игр
Анастасия Корягина
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17-летний Олег Домичек из Бийского района стал обладателем бронзовой медали в составе сборной России на юношеской эстафете 3×7.5 км в Швейцарии. С 26 января по 2 февраля в городе Ланзерхейд проходит первенство мира по биатлону среди юношей и юниоров, сообщает «Алтайский спорт».

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Олег Домичек в походе
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За российскую команду бежали (по порядку) Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев. Это первая медаль у россиян на этом турнире среди юношей. Они отстали от победилетей на 1 минуту 37,5 секунд.

Чемпионами стали норвежцы со временем 1:04:07, второе место заняла команда Чехии (+1:15).

11 января Олег Домичек стал чемпионом III зимних Олимпийских юношеских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 12,5 км. Его результат — 34:09,4 и два промаха.

А 15 января бийчанин стал серебряным призером в смешанной командной эстафете на III зимней юношеской Олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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