Алтайский биатлонист завоевал бронзу первенства мира в Швейцарии
17-летний Олег Домичек из Бийского района стал обладателем бронзовой медали в составе сборной России на юношеской эстафете 3×7.5 км в Швейцарии. С 26 января по 2 февраля в городе Ланзерхейд проходит первенство мира по биатлону среди юношей и юниоров, сообщает «Алтайский спорт».
За российскую команду бежали (по порядку) Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев. Это первая медаль у россиян на этом турнире среди юношей. Они отстали от победилетей на 1 минуту 37,5 секунд.
Чемпионами стали норвежцы со временем 1:04:07, второе место заняла команда Чехии (+1:15).
11 января Олег Домичек стал чемпионом III зимних Олимпийских юношеских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 12,5 км. Его результат — 34:09,4 и два промаха.
А 15 января бийчанин стал серебряным призером в смешанной командной эстафете на III зимней юношеской Олимпиаде.
ИСТОЧНИК KP.RU