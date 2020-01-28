2020-01-28T16:04:40+03:00
Происшествия

Сотрудница микрокредитной компании оформила «липовый» кредит и забрала деньги

В данной компании она больше не работает
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Работница офиса продаж одной из микрокредитных компаний в Барнауле похитила у работодателя деньги. Девушка оформила «липовый» кредит на несуществующее лицо.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ленинского района Ольга Остапчук, в мае прошлого года девушка, работая в качестве начальника офиса продаж компаний, решила улучшить свое материальное положение. Сотрудница оформила кредит на несуществующее лицо: придумала анкетные данные женщины и составила договор микрозайма на 10 тысяч рублей. Затем она забрала деньги из кассы и потратила на собственные нужды.

- До рассмотрения дела судом девушка похищенную сумму вернула. Приговором ей назначено наказание за мошенничество в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 11 месяцев, - добавили в прокуратуре.

Кстати, в отношении девушки возбуждено еще одно уголовное дело за аналогичную аферу. В данной компании она больше не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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