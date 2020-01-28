Житель Бийска продает раритетные билеты

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:43:21+03:00

Они стоят от 200 рублей до двух тысяч

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Бийчанин выставил на сайте объявлений необычные предложения. Он продает раритетные билеты за относительно небольшие деньги. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Например, парень продает билет на Кремлевскую елку 1980 года за две тысячи рублей. Также любой желающий может приобрести билеты на соревнования по легкой атлетике или хоккею на траве, которые проходили в рамках Олимпиады-80. Эти билеты стоят тысячу рублей.

- За те же деньги можно купить и наградной вымпел с олимпийским мишкой 1980 года. Всего вымпела три – если брать оптом, выйдет дешевле, - сообщает издание.

Также у бийчанина есть билеты на Всемирный Ветеринарный Конгресс 1979 года за тысячу рублей.

Кстати, у коллекционера есть билеты и «посвежее». На концерт Юлии Савичевой, который проходил в 2013 году билет стоит всего 200 рублей. Также за дополнительную тысячу можно приобрести и автограф певицы. А за билет на концерт Валерии за 2011 год бийчанин хочет также не меньше тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU