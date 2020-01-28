2020-01-28T11:06:01+03:00
Общество

В центре Барнаула пешеходный проход завалили грудой снега

Горожане переходят улицу по проезжей части
Юлия ЕВГРАФОВА
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Пешеходный проход в снегуПешеходный проход в снегуФото: БОРЗОВ Денис
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Барнаульцы возмутились, что в центре города пешеходную дорожку, которая находится рядом с реконструируемым зданием, завалили снегом. Из-за этого переходить участок улицы жителям краевой столицы неудобно и опасно.

Речь идет о доме, который находится по адресу проспект Красноармейский, 21. Из-за большого количества снега, пройти по пешеходной зоне на этом участке просто невозможно. Поэтому барнаульцы вынуждены обходить его по проезжей части.

Проход в снегу Фото: БОРЗОВ Денис

Проход в снегуФото: БОРЗОВ Денис

- Чтобы дойти до работы теперь нужно переходить на другую сторону улицы и неудобно обходить весь этот участок. Получается времени тратиться больше. Да и это здание всегда было проблемным. С него то снег, то штукатурка сыпется. Нужно с этим переходом что-то делать, - поделилась жительница Барнаула Екатерина.

К слову, рядом с этой проблемной зоной спецслужбы очищают территорию от снега. Возможно, вскоре пешеходную зону также прочистят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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