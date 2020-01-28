Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:07:48+03:00

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В Алтайском крае в этом году обновление ждет около 250 дворов и больше 50 общественных территорий. На это потратят более 700 млн рублей, из которых 699 млн рублей федеральных средств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благоустраивать территории будут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это касается 42 муниципалитетов (30 поселений и 12 городов). В Барнауле обновят лишь две территории. Это Мизюлинская роща и парк «Изумрудный». По итогам опроса горожан эти территории заняли первые места. А вот третье место досталось зеленой зоне, которая находится на пересечении улиц С. Ускова и Взлетной, но в план по нацпроекту она не попала.

В Рубцовске благоустроят парк культуры и отдыха имени Кирова и разделительную пешеходную полосу на проспекте Рубцовском. В Бийске обновления дождется зеленая зона за ТРЦ «Ривьера» и сквер Льнокомбината, а в Камне-на-Оби благоустроят набережную Оби и парк.

ИСТОЧНИК KP.RU