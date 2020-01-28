2020-01-28T08:47:14+03:00
Общество

Несколько алтайских трасс открыли для движения

Ограничение продолжает действовать на ряде других дорог.
Юлия ЕВГРАФОВА
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ТрассыТрассыФото: Олег УКЛАДОВ
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Для всех видов транспорта восстановили проезд на трех трассах. Об этом сообщает региональный Минтранс. Но ряд других дорог по-прежнему остается перекрыт.

Так открыли участок дороги Романово - Завьялово - Баево - Камень-на-Оби, трассу А-322 (Горняк – Староалейское). Ограничение также сняли с участка от Поспелихи - Курья - Третьяково до границы с Казахстаном на участке от с. Староалейское до Змеиногорска, по остальному маршруту движение перекрыто.

Стоит отметить, что до сих пор закрыты дороги:

- Алейск - Чарышское, участок от с. Усть-Калманка до с. Чарышское.

- Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до с. Староалейское и от Змеиногорска до границы. Алейск - Петропавловское - Смоленское, от Алейска до с. Усть - Пристань.

- Батурово - Киприно - Юдиха.

- Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области.

- Мельниковка-Александровка.

- Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород, от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода.

- Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава.

- Топчиха - Парфеново - Песчаное и подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

При необходимости жители Алтайского края также могут позвонить в диспетчерские службы: дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169. Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59. Дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимают звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона). И дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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