2020-01-28T08:48:30+03:00
Общество

Аэропорт Барнаула установил рекорд по пассажиропотоку

Стали известны цифры за 2019 год.
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Аэропорт БарнаулаАэропорт БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За 2019 год барнаульский аэропорт обслужил 531 450 пассажиров. Эта цифра на 5% превысила показатель за 2018 год. Так в другие города России из Барнаула улетели больше 467 тысяч пассажиров, а за границу - более 63 тысяч. Также в общей сложности обслужили 2691 самолет, что на 14% больше, чем в 2018 году, сообщает «Авиапорт».

Стоит отметить, что на московском направлении летом выполнялось до шести рейсов в день. Из краевой столицы круглогодично летают самолеты в Иркутск и Санкт-Петербург. К тому же, летом возможно улететь в Сочи, Анапу и Симферополь. Также есть субсидируемые рейсы в Красноярск, Томск и Казань. В 2019 году были и чартерные рейсы во Вьетнам, Таиланд (Утапао и Пхукет) и Турцию.

К слову, в прошлом году также начали строительство нового павильона прилета пассажиров международных воздушных линий. Его площадь составит 400 квадратных метров. Сдать объект планируют уже в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Барнаула пешеходный проход завалили грудой снега
Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае
Несколько алтайских трасс открыли для движения
Аэропорт Барнаула установил рекорд по пассажиропотоку
На голову бийчанке упал снежный ком
Барнаульская кофейня Granmulino откроется в новом формате
Власти Барнаула опровергли информацию о тараканах в детском саду
В Барнауле почтили память защитников блокадного Ленинграда
Дефицит продуктов начался в отрезанных снегом алтайских селах
В Алтайских школах с 1 февраля начнут принимать заявления в первый класс
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Под Барнаулом полицейские поймали закладчика-распространителя героина
В Алтайском крае средняя взятка больше, чем по Сибири
Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей
В Барнауле испекли блокадный хлеб с хвоей и жмыхом
В Нагорном парке и на набережной Оби появится бесплатный Wi-Fi
Минприроды: видео с тигром, замеченным в лесу, сняли не в Алтайском крае
Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся метели
Жители Алтайского края активно интересуются коронавирусом
В Алтайском крае перекрыли 10 участков трасс из-за непогоды
Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии
Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома
В Барнауле закрылась популярная кофейня Granmulino
Ремонты на алтайских станциях СГК начнутся до завершения отопительного сезона
В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда
В Алтайском крае все службы в повышенной готовности из-за непогоды
Жители поселка под Барнаулом «уже неделю в снежном плену»