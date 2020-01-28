Аэропорт Барнаула установил рекорд по пассажиропотоку

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:48:30+03:00

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За 2019 год барнаульский аэропорт обслужил 531 450 пассажиров. Эта цифра на 5% превысила показатель за 2018 год. Так в другие города России из Барнаула улетели больше 467 тысяч пассажиров, а за границу - более 63 тысяч. Также в общей сложности обслужили 2691 самолет, что на 14% больше, чем в 2018 году, сообщает «Авиапорт».

Стоит отметить, что на московском направлении летом выполнялось до шести рейсов в день. Из краевой столицы круглогодично летают самолеты в Иркутск и Санкт-Петербург. К тому же, летом возможно улететь в Сочи, Анапу и Симферополь. Также есть субсидируемые рейсы в Красноярск, Томск и Казань. В 2019 году были и чартерные рейсы во Вьетнам, Таиланд (Утапао и Пхукет) и Турцию.

К слову, в прошлом году также начали строительство нового павильона прилета пассажиров международных воздушных линий. Его площадь составит 400 квадратных метров. Сдать объект планируют уже в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU