Власти Барнаула опровергли информацию о тараканах в детском саду

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:26:25+03:00

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Жалобу горожан на антисанитарию в одном из детских садов краевой столицы назвали неактуальной. Проблемы в учреждении были полгода назад, сейчас все соответствует требованиям и нормам.

Ранее в социальных сетях городских групп барнаульцы выложили информацию об антисанитарном состоянии детского сада № 40. Они также опубликовали фото с кастрюлями. Но выяснилось, что эти снимки были сделаны еще в июне прошлого года.

- После этого работники пищеблока были наказаны. В настоящее время в детском саду назначен новый заведующий, установлен контроль за работой пищеблока, - рассказали «Алтапресс» в мэрии города, ссылаясь на слова начальника отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации Барнаула Ирины Синенко.

В настоящее время все продукты, из которых готовят еду детям, хранятся в складском помещении в здании детсада, доступ туда ограничен. А дезинсекционные мероприятия всех помещений (в том числе пищеблока) осуществляются в соответствии СанПин. Чтобы подтвердить эти слова, администрация Барнаула прислала новые (последние) фото.

-Санитарное состояние детского сада соответствует всем нормам. Родители детей, посещающих учреждение, могут быть уверены в чистоте и безопасности детского сада, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU