В Алтайских школах с 1 февраля начнут принимать заявления в первый класс
С 1 февраля в школах Алтайского края стартует приём заявлений для зачисления в первый класс на следующий учебный год. Это касается лишь детей, проживающих на закрепленной за школой территории.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подать заявление о приеме в первый класс родители или законные представители могут при личном обращении в школу или через портал образовательных услуг. Во втором случае взрослому необходимо иметь подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.
Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней. Решение сообщат родителям по контактам, указанным в заявлении (по телефону или электронной почте). Кроме того, на портале образовательных услуг родители могут узнать о ходе и результатах рассмотрения заявления.
Уточняется, что те, кто хочет, чтобы ребёнок обучался в школе не по месту регистрации, смогут подать заявления лишь с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU