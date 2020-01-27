2020-01-27T15:40:16+03:00
Общество

В Алтайских школах с 1 февраля начнут принимать заявления в первый класс

Подать заявление можно при личном обращении или в электронной форме
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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С 1 февраля в школах Алтайского края стартует приём заявлений для зачисления в первый класс на следующий учебный год. Это касается лишь детей, проживающих на закрепленной за школой территории.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подать заявление о приеме в первый класс родители или законные представители могут при личном обращении в школу или через портал образовательных услуг. Во втором случае взрослому необходимо иметь подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.

Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней. Решение сообщат родителям по контактам, указанным в заявлении (по телефону или электронной почте). Кроме того, на портале образовательных услуг родители могут узнать о ходе и результатах рассмотрения заявления.

Уточняется, что те, кто хочет, чтобы ребёнок обучался в школе не по месту регистрации, смогут подать заявления лишь с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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