2020-01-27T14:18:48+03:00
Происшествия

Под Барнаулом полицейские поймали закладчика-распространителя героина

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет
БОРЗОВ Денис
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Барнаульские полицейские смогли найти и обезвредить жителя Омска, который прибыл в Алтайский край для сбыта наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина приехал в Барнаул для сбыта героина через так называемые «закладки». Он успел сделать 37 тайников с закладками, после чего его задержали полицейские.

При себе у задержанного, в тайниках, а также по месту его жительства на съёмной квартире, оперативники обнаружили и изъяли общей массой около 30 граммов героина.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение о поощрении сотрудников полиции, которые задержали распространителя наркотиков.

Тайник с наркотиками Фото: предоставлено пресс-службой

Тайник с наркотикамиФото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU

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