В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся метели

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:51:24+03:00

Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок и по возможности не выходить из дома

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В Алтайском крае уже днем 27 и все сутки 28 января ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, гололед, усиление ветра до 27 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. Также увеличится количество аварий.

- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем, - сообщают спасатели.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU