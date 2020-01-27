В Алтайском крае перекрыли 10 участков трасс из-за непогоды

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:59:47+03:00

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В понедельник, 27 января, в Алтайском крае из-за сложных погодных условий закрыто 10 участков автодорог, информирует региональный Минтранс.

Движение ограничено на участках:

Баево – Верх-Суетка;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Змеиногорск – Рубцовск;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

Мельниковка – Александровка;

Нижняя Суетка – Славгород;

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (на участке от с. Саввушка до Змеиногорска);

Славгород – Новосибирск;

Топчиха – Парфеново – Песчаное;

подъезд к пос. Комариха.

- Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту: Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Третьяки – граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Змеиногорск, –сообщили в ведомстве.

Также жителям края рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU