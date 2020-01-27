В Алтайском крае перекрыли 10 участков трасс из-за непогоды
В понедельник, 27 января, в Алтайском крае из-за сложных погодных условий закрыто 10 участков автодорог, информирует региональный Минтранс.
Движение ограничено на участках:
Баево – Верх-Суетка;
Батурово – Киприно – Юдиха;
Змеиногорск – Рубцовск;
Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;
Мельниковка – Александровка;
Нижняя Суетка – Славгород;
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (на участке от с. Саввушка до Змеиногорска);
Славгород – Новосибирск;
Топчиха – Парфеново – Песчаное;
подъезд к пос. Комариха.
- Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту: Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Третьяки – граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Змеиногорск, –сообщили в ведомстве.
Также жителям края рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
ИСТОЧНИК KP.RU