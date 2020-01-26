На Алтае спасатели вызволили рыбаков из беды

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:47:22+03:00

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Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю провели операцию по спасению рыбаков, заблудившихся в метель. У мужчин сломался снегоход.

Инцидент произошел 25 января: трое рыбаков из Алейска отправились на речку, но погода разбушевалась и им пришлось возвращаться домой. На обратном пути у них сломался снегоход, и, найдя место, где ловит связь, им пришлось просить о помощи.

- Попросив по телефону помощи, они обозначили, что находятся в лесополосе между полями. Наша группа спасателей незамедлительно отправилась на поиск и спасение потерявшихся рыбаков, начали прочесывать лесополосы, - рассказал спасатель первого класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Сергей Аборнев.

Рыбаков нашли в одной из лесополос и эвакуировали их на снегоболотоходе «Лось» в Алейск.

- Имея свой собственный снегоход, они могли бы проявить гражданскую ответственность и помогать в таких сложных условиях людям. Ведь во многих занесенных бураном населенных пунктах заканчиваются продукты питания и вода. Спасатели, администрация и все задействованные службы доставляют на снегоходах необходимое продовольствие попавшим в беду. А тут, понадеявшись, что их спасут, граждане оправились рыбачить. Были задействованы силы и средства, которые могли принести пользу в другом месте», - подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU