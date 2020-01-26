2020-01-26T07:34:17+03:00
Происшествия

В Алтайском крае за год зарегистрировали более 37 тысяч преступлений

Преступность снижается
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Главном управлении МВД по Алтайскому краю подвели итоги работы за 2019 год. Так, в прошлом году на территории региона было зарегистрировано более 37 тыс. преступлений.

Итоговая коллегия проходилась под руководством начальника управления, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. В мероприятии участвовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, представители руководства краевого правительства, АКЗС и другие.

Как отметил Андрей Подолян, в крае наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня преступности. Из 37 тысяч преступлений, зарегистрированных в прошлом году, полицейские раскрыли и расследовали 63,8%.

- По итогам прошлого года уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, поджогов, краж. Кроме того, отмечается тенденция снижения правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Глава региона добавил, что сотрудники полиции провели эффективную работу во время проведения массовых мероприятий. Всего в прошлом году их было более семи тысяч.

На этот год намечены приоритетные направления: обеспечение правопорядка и общественной безопасности, повышение качества расследования уголовных дел, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков и алкоголя, укрепление дисциплины и законности среди личного состава, повышение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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