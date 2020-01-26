270 дружинников чистят улицы Барнаула

26 Янв. 2020 2020-01-26T05:17:20+03:00

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Снег принимает на Алтае вид масштабного бедствия, а раз такое случилось, то и бороться с ним надо сообща. В эти выходные тротуары, пешеходные переходы и остановки чистят дружинники.

Всего на уборке снега задействованы более 270 человек. Снегу дадут бой дружинники по линии ФСИН, МВД, ЛУВД.

- Представители отряда дружины, созданного по линии УФСИН, в субботу и воскресенье будут расчищать от снега территорию Алтайского института экономики (пр-кт Ленина,106е). Отряд по линии УМВД очистит пешеходную зону рядом со школой №6 и понтонный мост в микрорайоне Затон. Добровольцы отряда по линии Алтайского ЛУВД будут работать на территории Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, на пешеходных переходах по ул.Профинтерна, 14, ул.Деповская, 32. Дружинники из числа сотрудников Службы судебных приставов будут приводить в порядок территорию АПЭК (2 корпус, ул. Чеглецова, 25Б), - сообщается на официальном сайте мэрии.

Ранее стало ясно, что с таким количеством выпавшего снега оперативно дорожные службы не справятся. Проблему обещали решить - закупить новую технику, привлечь людей. Но сейчас приходится справляться имеющимися средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU