2020-01-24T12:58:43+03:00
Общество

На Алтае семьи с тройняшками получили по 150 тыс. рублей

В 2019 году единовременное пособие получили четыре семьи
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае в прошлом году в четырех семьях родились тройняшки. Родителям выплатили единовременное пособие на детей в размере 150 тыс. рублей.

Кстати, при рождении четверых и более детей пособие увеличивается до 200 тысяч.

- Деньги выплачивается независимо от наличия права на иные виды пособий по федеральным или региональным законам, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Помимо этих четырех семей выплаты на обеспечение одеждой получили 42 семьи на 127 детей. На обеспечение одеждой ежегодно выплачивается три тысячи рублей на каждого ребенка.

Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей. Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается с года рождения детей до достижения ими семи лет при условии ежегодного обращения, но не более чем за три года, предшествующих году обращения. Семья также вправе рассчитывать и на другие меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей в Алтайском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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