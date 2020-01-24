Автобус с пассажирами попал в аварию на алтайской трассе

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:05:20+03:00

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Автобус с 19 пассажирами попал в аварию на алтайской трассе в четверг, 23 января. Авария произошла уже вечером, около восьми часов, на 311-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе.

За рулем ЛиАЗа находился мужчина 1982 года рождения. Как сообщают полицейские, при движении со стороны города Барнаула в направлении города Бийска он не учел дорожные и погодные условия, в результате автобус слетел в кювет.

- В результате ДТП автобус получил механические повреждения. Водитель и пассажиры не пострадали. Люди были эвакуированы следующим в город Бийск автобусом, - сообщает пресс-службу регионального управления МВД.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ГИБДД, получив сообщение о происшествии, прибыли на место ДТП и организовали транспортировку неисправного автобуса спецтехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU