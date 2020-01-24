«Чистые четверги» вернули в Барнауле из-за снегопадов

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:37:05+03:00

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В Барнауле вернули «чистые четверги» на предприятиях из-за аномального количества выпавшего снега. Крупные промышленные предприятия вывели рабочих на уборку прилегающих территорий.

В работах приняли участие 87 человек, задействовано 34 единицы техники. Также парковки и территорию расчистили торговые центры. Об этом сообщает пресс-центр города, снег вывозится по мере накопления.

Полностью очистили от снега прилегающую территорию 39 предприятий (ТЦ «Весна», «Майский», «Москва», «Проспект», «Седьмой континент», «Москва», рынок «Янтарный», магазины сети «Ярче», гипермаркеты «Леруа Мерлен» и другие). Минувшей ночью снег вывозили ТД «Красный», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», еще три предприятия планируют очистить территорию от снега до конца недели.

В пятницу, 24 января, сегодня и в другие дни в период снегопадов предприятия выводят около ста дворников и 25 единиц техники. В обычные дни работают 65 дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU