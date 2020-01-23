Шесть трасс перекрыли в Алтайском крае

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:01:58+03:00

Шесть трасс перекрыты в Алтайском крае из-за метелей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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К вечеру 23 января в Алтайском крае движение перекрыто на шести трасса.

Такое решение было принято исходя из сложившихся погодных условий. По состоянию на 17 часов в регионе закрыты следующие участки трасс:

Батурово - Киприно – Юдиха (с км 0+000 по 40+000);

Алейск - Петропавловское – Смоленское (от Алейска до села Краснодарское);

Алейск-Чарышское (вся трасса);

А-322 - Горняк – Староалейское (от Горняка до села Староалейское);

Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан (от села Поспелиха до границы с Республикой Казахстан);

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).

Несмотря на то, что закрыты только эти дороги, водителям, выезжающим за пределы населенных пунктов даже при хороших погодных условиях, настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

- При возможности просим отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями! – отмечают в ГИБДД.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU