Барнаулец одним ударом убил знакомого

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:50:16+03:00

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35-летний барнаулец пойдет под суд за то, что во время ссоры ударил своего знакомого. Тому хватило одного раза, чтобы лишиться жизни.

Инцидент произошел в мае 2019 года в одном из баров Барнаула. В тот день мужчина в компании друзей отдыхал в одном из питейных заведений города.

- Выйдя из бара, он встретил своего знакомого, который тоже был в состоянии опьянения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обидчик нанес 46-летнему приятелю один удар по голове. От полученной травмы последний скончался прямо на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии следствия житель краевой столицы свою вину признал частично. Он отрицал, что намеревался причинить вред здоровью своему знакомому. Тем не менее, собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU