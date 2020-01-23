Директора фармкомпании осудили за взятку
В Алтайском крае осудили директора Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая». Она обвинялась в получении взятки.
Следствие и суд установили, что в период с 2014 по 2018 год директор филиала получила от менеджера одной из фирм взятку, размер которой превысил 400 тысяч рублей.
- За эти деньги она должна была сделать так, чтобы конкретная фирма стала основным поставщиком товаров для нужд аптеки и заключила с ООО договор. Деньги обвиняемая получала частями на свой банковский счет, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в крупном размере».
Суд признал директора фармкомпании виновной и назначил ей четыре года условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU