2020-01-23T13:57:09+03:00
Происшествия

Директора фармкомпании осудили за взятку

Ей дали четыре года
Анна СЕМИНА
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Директор получила более 400 тысяч рублейДиректор получила более 400 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае осудили директора Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая». Она обвинялась в получении взятки.

Следствие и суд установили, что в период с 2014 по 2018 год директор филиала получила от менеджера одной из фирм взятку, размер которой превысил 400 тысяч рублей.

- За эти деньги она должна была сделать так, чтобы конкретная фирма стала основным поставщиком товаров для нужд аптеки и заключила с ООО договор. Деньги обвиняемая получала частями на свой банковский счет, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в крупном размере».

Суд признал директора фармкомпании виновной и назначил ей четыре года условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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