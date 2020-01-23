2020-01-23T13:11:35+03:00
Общество

В минобрнауки рассказали, как в метель будут работать школы

Родители вправе оставить детей дома
Анна СЕМИНА
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Из-за штормового предупреждения уроки могут сократитьИз-за штормового предупреждения уроки могут сократитьФото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство образования и науки Алтайского края дало разъяснение по поводу работы школ и детских садов в сложных погодных условиях.

По словам специалистов, как и в мороз, так и в метель решение о посещении ребенком занятий принимают исключительно его родители или законные представители. При этом если решение остаться дома принято, то об этом необходимо предупредить педагога.

- Если в метель замело дороги, то предусмотрены иные варианты для организации обучения. Это либо дистанционное обучение, либо направление заданий по интернету, либо задания направляют родителям, - поясняет начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

В том случае, если штормовое предупреждение объявили, когда дети уже были на занятиях, то образовательная организация может принять решение об их сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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