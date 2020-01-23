Троллейбус №7 в Барнауле могут продлить до новостроек

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:45:06+03:00

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Администрация Барнаула провела встречу с активистами «Гражданского патруля». Речь шла о проблемах транспортной отрасли.

Данное мероприятие стало логическим продолжением резонанса, возникшего среди пользователей социальных сетей. Горожане недовольны работой общественного транспорта в целом и некоторых маршрутов в частности.

- В ходе встречи обсуждалась организация автобусных маршрутов №7, 10, 25 и др. Главной же темой стало возможное изменение троллейбусного маршрута № 7. Общественники предлагали проложить контактную сеть по улицам Балтийская и Ускова, - пишет «Политсибру».

Свою позицию высказали и в МУП «Горэлектротранс». По словам представителей организации, продление маршрута предполагает большие вложения: прокладка кабельных линий высокого и низкого напряжения протяженностью восемь километров, строительство контактной сети (пять километров), разработка проекта, строительство тяговой подстанции. В общей сложности на это придется потратить 119 миллионов рублей. Таких средств на предприятии нет.

В качестве варианта в МУП предложили продлить маршрут по Балтийской до Ускова с поворотом на Взлетную. Реализация данного проекта обойдется городу в 107,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU