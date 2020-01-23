2020-01-23T12:45:06+03:00
Общество

Троллейбус №7 в Барнауле могут продлить до новостроек

Реализация проекта обойдется в 107,5 млн рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Барнаула провела встречу с активистами «Гражданского патруля». Речь шла о проблемах транспортной отрасли.

Данное мероприятие стало логическим продолжением резонанса, возникшего среди пользователей социальных сетей. Горожане недовольны работой общественного транспорта в целом и некоторых маршрутов в частности.

- В ходе встречи обсуждалась организация автобусных маршрутов №7, 10, 25 и др. Главной же темой стало возможное изменение троллейбусного маршрута № 7. Общественники предлагали проложить контактную сеть по улицам Балтийская и Ускова, - пишет «Политсибру».

Свою позицию высказали и в МУП «Горэлектротранс». По словам представителей организации, продление маршрута предполагает большие вложения: прокладка кабельных линий высокого и низкого напряжения протяженностью восемь километров, строительство контактной сети (пять километров), разработка проекта, строительство тяговой подстанции. В общей сложности на это придется потратить 119 миллионов рублей. Таких средств на предприятии нет.

В качестве варианта в МУП предложили продлить маршрут по Балтийской до Ускова с поворотом на Взлетную. Реализация данного проекта обойдется городу в 107,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минобрнауки рассказали, как в метель будут работать школы
Троллейбус №7 в Барнауле могут продлить до новостроек
Школы и детские сады закрываются на карантин в Алтайском крае
В Заринске стартуют проекты грантовой программы «Стальное дерево»
Дежурный спас водителя легковушки от столкновения с поездом
Мужчина с огромным ножом ворвался в супермаркет в Барнауле
Ученый вышел на одиночный пикет против стройки корпуса Алтайского госуниверситета
Двух девушек из Новоалтайска будут судить за грабеж
Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства
Бабушка пойдет под суд за то, что недосмотрела за внучкой
Аэропорт Барнаула через суд отстоял право на привокзальную территорию
Автобус сбил женщину в Бийске
Алтайского губернатора не устроил отчет врио главы Барнаула об уборке снега
На Алтае за классное руководство учителям будут доплачивать пять тысяч рублей
Алтайскому госуниверситету «подобрали» готовый корпус взамен строительства нового
Алтай накроет очередной снежный шторм
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Эксперты выяснили причину аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула
"Человек и закон" рассказал о чудесной истории с блогером и подростком из Камня-на-Оби
Алтайские предприниматели могут разориться после банкротства «Холидея»
День студентов в Алтайском техуниверситете: крестный ход и угощения от Татьян
"Скорая" не успела спасти умирающего пенсионера в Рубцовске из-за непогоды
Снежный коллапс: прокуратуру не устроило, как чистят дороги в Барнауле
Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса
В Алтайском крае установлены тарифы на электроэнергию на 2020 год