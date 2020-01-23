Школы и детские сады закрываются на карантин в Алтайском крае

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:08:02+03:00

В них отсутствует более 20% детей

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По состоянию на третью неделю 2020 года в Алтайском крае отмечается более 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Из-за превышения количества больных на карантин закрываются школы и детские сады.

- Из 18,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ 63,7% составляют дети до 14 лет, - сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Из-за превышения количества больных руководители образовательных учреждений приняли решение полностью приостановить учебный процесс в двух школах (в Кулундинском и Михайловском районах)и в одном дошкольном учреждении в Кулундинском районе. Помимо этого частично приостановлены занятия в десяти классах пяти школ (Бийск, Крутихинский, Кулундинский, Табунский районы) и в 13-ти группах 12-ти дошкольных учреждений (Барнаул, Кулундинский, Топчихинский, Усть-Калманский районы).

Напомним, карантин можно ввести, если количество отсутствующих детей в классе или группе превышает 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU